Giuseppe Pelle wurde in Condofuri gefasst. Quelle: ---/Polizia di Stato/dpa

Ein Top-Mafiaboss ist in Italien nach zwei Jahren auf der Flucht gefasst worden. Giuseppe Pelle sei in einem abgelegenen Versteck in der Gemeinde Condofuri entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der 57-Jährige sei einer der Köpfe der 'Ndrangheta gewesen und habe innerhalb der kalabrischen Mafia strategische Entscheidungen getroffen.



Giuseppe Pelle war seit April 2016 flüchtig. Er sollte unter anderem wegen Erpressung eine knapp zweieinhalb Jahre lange Haftstrafe absitzen.