Mike Pompeo und Jens Stoltenberg. Archivbild

Quelle: -/NATO/dpa

Das von den USA angestrebte Abkommen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan wird laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nichts an der Unterstützung für die afghanischen Regierungstruppen ändern. Das teilte er nach einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Brüssel mit.



Zugleich betonte er, die Nato stehe voll hinter den US-Friedensbemühungen. Die USA wollen von den Taliban ein Bekenntnis gegen Terrorismus und zur Waffenruhe. Die Taliban verlangen einen Abzug der internationalen Truppen.