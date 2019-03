Präsentation des Sportwagen Piëch Mark Zero in Genf.

Quelle: Uli Deck/dpa

Auch der zweite große Name aus der Auto-Dynastie der Familie Porsche/Piech prangt künftig auf der Haube eines Sportwagens. Toni Piech, Sohn des langjährigen VW-Vorstandschefs Ferdinand Piech, stellte auf dem Automobilsalon in Genf die von ihm mitgegründete und nach ihm benannte Marke vor.



Die Firma will in spätestens drei Jahren den elektrischen Piech Mark Zero auf die Straße bringen. Der Wagen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern solle 150.000 bis 170.000 Euro kosten.