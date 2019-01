Demonstration von Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Archivbild

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Nach mehreren Tagen mit Protesten tausender Textilarbeiter in Bangladesch hat die Regierung höhere Löhne angekündigt. Sie sollen rückwirkend von Dezember an gezahlt werden, wie Handelsminister Tipu Munshi nach einem Treffen mit Vertretern der Gewerkschaften und Fabrikbesitzern sagte.



Die Arbeitgeber hatten zuvor gedroht, die Fabriken ohne Weiterbezahlung zu schließen, falls die Arbeiter nicht an ihre Plätze zurückkehrten. Die Regierung hofft nun, dass die Proteste aufhören.