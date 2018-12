Zugleich kritisierte der Präsident in der Fernsehansprache am Montagabend "unzulässige Gewalt" bei den Protesten gegen seine Politik und versprach, die Ruhe mit "allen Mitteln" wiederherzustellen. Am Morgen hatte Macron sich mit Politikern der kommunalen und nationalen Ebene sowie mit Gewerkschaftsvertretern und Unternehmensmanagern getroffen, um sich ihre Anliegen anzuhören.