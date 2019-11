Breite Proteste im Iran gegen Benzinrationierung.

Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Die wegen der Unruhen vom Staat verhängte tagelange Internetsperre ist in vielen Teilen des Irans wieder aufgehoben worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna funktionierte das Internet in vielen iranischen Städten wieder. Auch in der Hauptstadt Teheran war der Zugang zum Internet wieder möglich.



Wegen der Proteste gegen höhere Benzinpreise hatte der Nationale Sicherheitsrat das Internet gesperrt. Damit sollte verhindert werden, dass Bilder und Videos der Proteste verbreitet werden.