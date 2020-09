Soldaten stoppen einen Mann mit chilenischer Flagge.

Quelle: Esteban Felix/AP/dpa

Chiles Staatschef Sebastian Pinera hat nach gewaltsamen Protesten eine Tariferhöhung der U-Bahn Santiagos rückgängig gemacht. "Ich habe die Stimme meiner Mitbürger gehört", sagte er am Abend bei einer Ansprache. Nach erneuten Brandanschlägen auf U-Bahn-Stationen wurde am Samstag eine Ausgangssperre in der Hauptstadt verhängt.



Die Proteste hatten sich vor knapp einer Woche entzündet, als die Fahrpreise der U-Bahn von 800 auf 830 Pesos angehoben wurden. Es waren die schwersten Krawalle seit Jahren in Chile.