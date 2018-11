Im Zuge der Proteste kam es auch zu Ausschreitungen in Paris.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erstmals eine Antwort auf die Proteste der "Gelbwesten" liefern. Seinem Umfeld zufolge will er einen "Sozialpakt" vorstellen, um die umstrittene Ökosteuer auf Diesel sozial verträglicher auszugestalten.



Die "Gelbwesten" hatten zuvor erstmals eine Forderungsliste an Macrons Regierung präsentiert. Sie sieht die Senkung "aller Steuern" vor. Auch soll es eine "Bürgerversammlung" geben, die zu Themen wie niedriger Kaufkraft und sozialer Not tagen soll.