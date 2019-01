Emmerson Mnangagwa, Präsident von Simbabwe.

Quelle: Natalia Fedosenko/POOL TASS News Agency/AP/dpa

Eine Woche nach schweren Zusammenstößen bei Oppositionsprotesten in Simbabwe hat Präsident Emmerson Mnangagwa eine Untersuchung der Gewalt der Sicherheitskräfte angekündigt.



Gewalt oder Fehlverhalten seitens der Polizei oder des Militärs seien "inakzeptabel". "Falls nötig, werden auch Köpfe rollen", so Mnangagwa weiter. Gleichzeitig verurteilt der Staatschef auch die "mutwillige Gewalt" der Demonstranten. Das Land ist derzeit in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit zehn Jahren.