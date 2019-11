Mahdis Erklärung kam kurz nach der Aufforderung des höchsten schiitischen Geistlichen des Iraks an das Parlament, der Regierung die Unterstützung zu entziehen. In seiner Predigt zum Freitagsgebet in der heiligen Stadt Nadschaf sagte Großajatollah Ali al-Sistani, das Parlament, das Abdel Mahdis Regierung bestätigt habe, sei "eingeladen, seine Wahl in dieser Hinsicht zu überdenken". Al-Sistani wandte sich auch an die seit fast zwei Monaten protestierenden Demonstranten. Ihre Bewegung solle unterscheiden zwischen jenen Demonstranten mit friedlichen und denen mit bösen Absichten.