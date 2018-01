Außenminister Steinmeier in Ägypten Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Wegen einer Protestnote gegen die Inhaftierung eines Menschenrechtsanwaltes ist der deutsche Botschafter in Ägypten einbestellt worden. Neben Julius Georg Luy seien auch die Vertreter von Großbritannien, Italien, Kanada und der Niederlande in das Außenministerium zitiert worden, teilte das ägyptische Außenamt mit.



Grund für die Einbestellungen sei ein am Freitag veröffentlichtes Protestschreiben der fünf westlichen Länder wegen der Inhaftierung des Menschenrechtlers Ibrahim Metwalli Hegasi.