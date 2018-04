US-Präsident Donald Trump. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Nach Donald Trumps provokanter Ankündigung eines Raketeneinsatzes in Syrien ruderte das Weiße Haus wenig später wieder zurück: "Es ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist oder das einzige, was der Präsident tun könnte oder auch nicht", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in Washington.



Begonnen hatte die verbale Eskalation mit einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta.