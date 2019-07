Anhänger von Präsident Erdogan. Archivbild

Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Knapp drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei hat ein Gericht in Ankara erneut gegen 33 Menschen lebenslange Haftstrafen verhängt. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen "Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung" vor. Unter den Verurteilten war ein General.



Zwischen Ende Mai und Ende Juni waren in drei Massenprozessen vor allem gegen Militärangehörige bereits mehr als 270 Menschen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden - unter ihnen Ex-Top-Militärs.