Start einer Vega-Rakete. Archivbild

Quelle: -/ESA/dpa

Nach dem Fehlstart einer europäischen Vega-Rakete arbeitet der Betreiber Arianespace an der Verbesserung des Antriebs. "Es sind nicht so viele Dinge zu tun, um ihm die nötige Strapazierfähigkeit zu geben", sagte Arianespace-Chef Stephane Israel in Paris.



Die Trägerrakete war Mitte Juli vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana mit einem Erdbeobachtungssatelliten abgehoben. Etwa zwei Minuten nach dem Start kam es zu der schweren Unregelmäßigkeit - die Rakete zerbrach.