Ein Mann hält einen Revolver. Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Grünen in Schleswig-Holstein fordern mit Blick auf die beiden Anschläge in Hessen eine Verschärfung des Waffenrechts. "Der Mordanschlag auf einen jungen Eritreer im hessischen Wächtersbach ist bereits der zweite rassistische Mordanschlag binnen weniger Wochen in Deutschland", sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis.



Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war am 2. Juni erschossen worden. Tatverdächtig ist ein Mann, der früher den Behörden als rechtsextrem aufgefallen war