Razzia im Rotlichtmilieu. Quelle: Benedikt Spether/dpa

Nach der Zerschlagung eines bundesweiten Prostitutions-Netzwerks sitzen inzwischen sieben Beschuldigte in Untersuchungshaft. Ihnen werde Einschleusung von Ausländern, Zwangsprostitution und Zuhälterei vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft in Frankfurt.



Bei der Großrazzia im Rotlichtmilieu hatten mehr als 1.500 Bundespolizisten 62 Orte in zwölf Bundesländern durchsucht. Im Fokus standen Menschenhandel und Zwangsprostitution von vorrangig transsexuellen Prostituierten aus Thailand.