Ex-Premierminister Matteo Renzi. Archivbild

Quelle: Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach dem Bruch des Regierungsbündnisses in Italien bringen sich die oppositionellen Sozialdemokraten (PD) für eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Stellung. "Wir sollten das, wenn möglich, versuchen und eine Regierung bilden." Das sagte Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi dem Sender France2. Das Bündnis müsse aber für eine konstruktive Haltung mit Blick auf Europa stehen.



Staatspräsident Sergio Mattarella ist jetzt am Zug. Er will mit Vertretern der Parteien nach Wegen aus der Krise beraten.