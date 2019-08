Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz befürchtet im Zuge der Regierungsturbulenzen in Italien kein Aufflammen einer neuen Euro-Krise. Dafür gebe es keine Anzeichen, sagte der SPD-Politiker im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.



Die EU-Kommission habe es auch mit der bisherigen Regierung geschafft, eine gemeinsame Haltung zu den europäischen Stabilitätskriterien zu entwickeln. Zudem sehe es so aus, als ob in Italien eine neue Regierung zustande komme, vielleicht anders zusammengesetzt.