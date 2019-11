Angela Merkel und Guiseppe Conte. Archivbild

Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute erstmals nach dem Regierungswechsel in Italien nach Rom. Sie wird dort mit Ministerpräsident Giuseppe Conte zu Gesprächen zusammentreffen. Die neue Mitte-Links-Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten gilt als deutlich proeuropäischer.



Themenschwerpunkte wurden vorab nicht bekannt. Differenzen gab es zwischen beiden Ländern immer wieder bei der Auslegung der Euro-Stabilitätskriterien. In der Migrationsfrage war Berlin Rom in jüngster Zeit entgegengekommen.