Die SPD-Kandidaten während einer Regionalkonferenz. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Zum Beginn der Mitgliederbefragung plädiert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil noch einmal für mehr Geschlossenheit in der Partei. "Jetzt entscheiden die Mitglieder, wer mit seinen Ansichten am besten die Partei führen kann", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post".



Von Anfang September bis zum vergangenen Wochenende haben sich die sechs Kandidatenteams vorgestellt - nun hat die Parteibasis das Wort. Formal muss zwar ein Parteitag den Vorstand wählen, die Delegierten sollen sich aber an das Votum der Basis halten.