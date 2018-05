Gestrandete Kamera auf Hallig Süderoog. Quelle: Holger Spreer/dpa

Nach einer Reise durch die Nordsee ist eine kleine Kamera wieder in den Händen ihres Besitzers. Die Video-Kamera des englischen Schülers William (10) war an der Ostküste Großbritanniens von einer Welle ins Meer gespült worden.



Zwei Monate trieb sie im Wasser, bevor sie an Schleswig-Holsteins Küste landete. Teile ihrer abenteuerlichen Reise dokumentierte die Kamera selber als Video. Um den Besitzer ausfindig zu machen, wurde das Video ins Internet gestellt, wo es zum viralen Hit wurde.