Das erste Farbbild des "Ultima Thule", aufgenommen von den neuen Raumsonden der NASA am 1.1.2019.

Quelle: reuters

Nach dem am weitesten von der Erde entfernten Rendezvous mit einem Himmelskörper hat die Nasa weitere Bilder von "Ultima Thule" veröffentlicht. Darauf sieht das rund 6,5 Milliarden Kilometer entfernte Objekt aus wie ein Schneemann.



Die Aufnahmen hatte die Sonde "New Horizons" bei ihrem Vorbeiflug an dem Himmelskörper in der Silvesternacht gemacht. Es handele sich um zwei komplett verschiedene Objekte, die nun zusammengewachsen seien, heißt es von der Nasa.