Vielerorts ziehen Gewitter auf und beenden die Hitzetage.

Quelle: dpa

Die Rekordhitze-Tage sind in Deutschland erst einmal vorbei - begleitet wurde der Rückzug von teils heftigen Gewittern. Besonders in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten schon am Freitagabend und Samstagvormittag heftiger Regen und Sturm Schäden angerichtet. Es blieb zunächst bei umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern. Vorsorglich wurden in Trier zwei Open-Air-Konzerte vom Amphitheater kurzfristig in die Arena Trier verlegt, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte.