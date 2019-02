Tourismus an der Nordsee. Symbolbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Trotz eines verhaltenen Starts in das wichtige Sommergeschäft rechnet die deutsche Reisebranche dieses Jahr mit guten Umsätzen. Es werde mit einer leichten Steigerung gerechnet, hieß es vom Reiseverband DRV.



Im vergangenen Jahr gaben die Bundesbürger den Angaben zufolge so viel für ihren Urlaub aus wie noch nie: Insgesamt waren dies 95,6 Milliarden Euro für Urlaubs- und Privattrips (plus 5 Prozent). Ihre Reisen buchen die Bundesbürger zunehmend online.