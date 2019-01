Der Gesundheitszustand des kleinen Jungen ist inzwischen stabil.

Quelle: Russisches Ministerium für Notfallsituationen/AP/dpa

Dem nach 35 Stunden aus den Trümmern eines eingestürzten Hochhauses in Russland geretteten Baby geht es nach Einschätzung der Ärzte besser. Der Gesundheitszustand des elf Monate alten Jungen sei stabil. Das Schlimmste sei vorbei, sagte Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa russischen Medien zufolge.



Das Kind hatte das Unglück bei Eiseskälte überlebt, weil es in einer Wiege lag und warm eingepackt war. Vor einer Woche war das Hochhaus in Magnitogorsk eingestürzt. 39 Menschen starben.