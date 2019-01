BKA-Beamter steht nach dem Rizin-Fund im Treppenhaus. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Tunesier, der in seiner Wohnung giftiges Rizin hergestellt haben soll, stand laut Bundesanwaltschaft in Kontakt zu "Personen aus dem radikal-islamistischen Spektrum". Der Inhalt ihrer Kommunikation sei Gegenstand der Ermittlungen.



"Es liegen bislang keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschuldigte Mitglied einer terroristischen Vereinigung war", so die Behörde. Ob seine Kontaktpersonen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung waren, werde derzeit untersucht.