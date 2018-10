RWE-Chef Schmitz schreibt Brief an die Belegschaft. Archivbild Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst hat RWE-Chef Rolf Martin Schmitz die Mitarbeiter des Konzerns zur Geschlossenheit aufgerufen. "Solch einen Zusammenhalt, solch eine gute und starke Mannschaft, die in schweren Zeiten zusammensteht, gibt es selten. Darauf können wir stolz sein", heißt es in einem Schreiben. "Wir kämpfen gemeinschaftlich weiter für RWE."



Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat RWE vorläufig untersagt, den an den Tagebau grenzenden Hambacher Forst zu roden.