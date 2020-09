Der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat offiziell seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärt. Er wolle bei der Wahl auf dem Parteitag am 25. April antreten, sagte Merz.



Zuvor hatten bereits der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ihre Kandidatur bekannt gegeben. Laschet will mit Gesundheitsminister Jens Spahn als Stellvertreter kandidieren, Röttgen will sich eine Frau ins Team holen, deren Namen er allerdings zunächst offen ließ.