Wegen der gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Rohingya nimmt der Internationale Strafgerichtshof nun offiziell Ermittlungen gegen Myanmar auf. Ein Gremium von drei Richtern habe Chefanklägerin Fatou Bensouda dazu autorisiert, teilte das Gericht in Den Haag an diesem Donnerstag mit. Anfang Juli hatte Bensouda beantragt, die von Myanmars Armee begangenen Gräueltaten an den Rohingya untersuchen zu können.