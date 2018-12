Astronaut Alexander Gerst war fast 200 Tage auf der ISS.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Astronaut Alexander Gerst steht für eine weitere Weltraummission zur Verfügung. "Ich bin nach wie vor im Astronautenkorps", sagte Gerst in Köln, zwei Tage nach seiner Rückkehr zur Erde. Aber das sei nicht seine persönliche Entscheidung. "Ich habe ja auch noch weitere Kollegen, die jetzt auch erstmal wieder dran sind", so Gerst.



Er freue sich etwa darauf, den deutschen Astronauten Matthias Maurer fliegen zu sehen. Gerst war am Donnerstag von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt.