Der Europarat sitzt in Straßburg. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/epa/dpa

Als Reaktion auf die umstrittene Rückkehr Russlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hat die ukrainische Delegation eine Aussetzung ihrer Arbeit in allen Gremien angedroht.



Die Teilnehmer würden nach Kiew zurückkehren und das ukrainische Parlament bitten, dem Schritt zuzustimmen. Das teilte Delegationsleiter Wladimir Arjew auf Facebook mit. Auch die Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen kritisierten die Rückgabe des Stimmrechts an Russland deutlich.