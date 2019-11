Inzwischen ist Morales, der erste gewählte indigene Präsident Boliviens, 60 Jahre alt. Nicht zu alt, um in der Politik weiter eine einflussreiche Rolle zu spielen. Seine Rücktrittsankündigung verband er mit der Ankündigung das politische Engagement fortsetzen zu wollen. "Der Kampf geht weiter", sagte Morales und warf seinen Gegnern vor, einen Staatsstreich zu planen. Ein gewaltbereiter Teil seiner Anhänger sorgte in der Nacht für schwere Verwüstungen, Häuser von Oppositionellen wurden angezündet. Eine Nacht zuvor wiederum hatten oppositionsnahe Gruppen die Häuser von Regierungsfunktionären attackiert. Mexiko bot Morales Asyl an, doch der erklärte, er wolle in Bolivien bleiben und seinen politischen Kampf mit Hilfe der Basis fortsetzen.