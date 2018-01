Nach dem Rücktritt des rumänischen Ministerpräsidenten Mihai Tudose will seine Partei PSD (Sozialdemokraten) einen Nachfolger vorschlagen. Tudose war im Streit mit seiner Partei zurückgetreten. "Ich gehe hoch erhobenen Hauptes", sagte Tudose.



Der erst seit gut einem halben Jahr amtierende Politiker war zuletzt zunehmend mit seinem Parteichef Liviu Dragnea in Konflikt geraten. Seit dem Wahlsieg der PSD im Dezember 2016 ist dies der zweite Wechsel an der Regierungsspitze in Bukarest.