Muhammad V., bisheriger König von Malaysia.

Quelle: Yam G-Jun/AP/dpa

Malaysia soll nach dem überraschenden Rücktritt seines Königs Muhammad V. noch in diesem Monat einen neuen Monarchen bekommen. Dies kündigte der Nationalpalast nach einem Treffen von mehreren Sultanen an.



Der bisherige König, Sultan Muhammad V., hatte am Sonntag abgedankt - ein Novum in der Geschichte des südostasiatischen Landes. Vermutet wird, dass der Amtsverzicht mit seiner Hochzeit zusammenhängt: Der 49-Jährige soll Ende November eine ehemalige "Miss Moskau" geheiratet haben.