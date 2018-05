Die Aktie der Fluggesellschaft Air France-KLM sackte ab. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Die Aktie der Fluggesellschaft Air France-KLM ist nach der Rücktrittsankündigung von Konzernchef Jean-Marc Janaillac an der Pariser Börse deutlich abgerutscht. Die Aktie verlor mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag.



Janaillac hatte nach einer schweren Schlappe im Konflikt um Gehaltserhöhungen für die Air-France-Beschäftigten seinen Rückzug angekündigt. Am Montag sorgte ein neuer Streiktag in Frankreich für Flugausfälle, Air France strich rund 15 Prozent der Flüge.