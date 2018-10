Lufthansa will weiterhin die LGW übernehmen. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Nach dem Rückzug bei Niki setzt Lufthansa darauf, dass die EU-Kommission den verbliebenen Rest der Air-Berlin-Übernahme genehmigt. Lufthansa will weiterhin die Air-Berlin-Tochter LG Walter in die Eurowings integrieren, wie ein Sprecher bekräftigte.



In dem Air-Berlin-Gesamtpaket war die Luftfahrtgesellschaft Walter allerdings der deutlich weniger wertvolle Teil. Der Kaufpreis beträgt 18 Millionen Euro. Für die Übernahme von Niki wären gut 190 Millionen Euro fällig geworden.