In Duma soll es angeblich einen Giftgasangriff gegeben haben. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Am Wochenende hatten die USA, Frankreich und Großbritannien Ziele in Syrien angegriffen. Die Länder reagierten damit nach eigener Darstellung auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg, für den sie Präsident Assad verantwortlich machen.



Für die Ermittlungen soll nun am Mittwoch ein zunächst blockiertes Team der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in den Ort Duma reisen. Das kündigte der russische Botschafter Alexander Schulgin in Den Haag an.