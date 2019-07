Pedro Sanchez, Ministerpräsident von Spanien. Archivbild

In Spanien wächst nach der doppelten Abstimmungsschlappe von Ministerpräsident Pedro Sanchez im Parlament und der gescheiterten Regierungsbildung die Sorge vor einer weiteren Neuwahl. Knackpunkt waren die schwierigen Verhandlungen mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP).



Sanchez muss nun innerhalb von zwei Monaten eine Regierung auf die Beine stellen. Sonst müssen die Spanier im November nach Dezember 2015, Juni 2016 und April 2019 zum vierten Mal in weniger als vier Jahren an die Urne.