Donald Trump warnt andere Länder davor mit Iran zu handeln. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nach dem Inkrafttreten der US-Sanktionen gegen Iran hat US-Präsident Donald Trump andere Staaten davor gewarnt, mit der Islamischen Republik Handel zu treiben. "Jeder, der mit Iran Geschäfte macht, wird KEINE Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen", schrieb Trump auf Twitter.



Der US-Präsident hatte die umstrittenen Sanktionen gegen Iran um 6.00 Uhr MESZ wieder in Kraft gesetzt. Es gehe ihm um WELTFRIEDEN, schrieb Trump in Großbuchstaben, ließ aber offen, was er damit meinte.