Der Test habe gegen keine internationalen Abkommen verstoßen, derartige Versuche dienten lediglich dem Schutz der indischen Bevölkerung, sagte der Regierungschef, der bei den am 11. April beginnenden Wahlen auf ein weiteres Mandat hofft. Beobachtern zufolge könnten Indiens wichtigste Rivalen in der Region, China und Pakistan, den Test jedoch als Kraftprobe werten, bei der Neu Delhi seine militärischen Fortschritte zur Schau stellen wolle.



Es gehe hier weniger um den Abschuss von Satelliten, sondern darum, die eigenen Fertigkeiten beim Abschuss feindlicher Flugkörper in großer Höhe unter Beweis zu stellen, sagte Ankit Panda von der Federation of American Scientists. Dies sei von großer Bedeutung etwa auch bei der Verteidigung atomar bestückbarer ballistischer Raketen. "So wird diese Botschaft in Islamabad aufgenommen werden."