Autos stauen sich in Düsseldorf. Symbolbild Quelle: Martin Gerten/dpa

Etwa 1,3 Millionen Pkw könnten einer Schätzung zufolge von Fahrverboten für ältere Diesel betroffen sein. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Zuerst hatte die Funke-Mediengruppe darüber berichtet.



Bei diesen Zahlen sind allerdings Pendler nicht berücksichtigt, die aus dem Umland in die Städte fahren. Zudem müssten Gerichte in allen betroffenen Kommunen ein Fahrverbot wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Luft billigen.