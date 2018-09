Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) denkt nicht an einen Rückzug. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen laut eigener Aussage nicht an einen Rücktritt gedacht.



Auf die Frage, ob bei ihr am Sonntagabend persönliche Konsequenzen und ein Rücktritt im Raum standen, sagte die CDU-Chefin in der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Merkel?": "Nein, das stand nicht im Raum. Ich glaube, Deutschland braucht nun Stabilität." Zum Thema Minderheitsregierung sagte sie: "Darüber denke ich sehr ungern nach."