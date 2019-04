Österreich will eine neue Digitalsteuer einführen.

Quelle: Stefan Jaitner/dpa

Die rechtskonservative Regierung in Österreich will heute die Einführung einer nationalen Digitalsteuer beschließen. Internet-Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von 750 Millionen Euro müssten in Österreich dann künftig fünf Prozent Steuern auf online erzielten Werbegewinn zahlen.



Auf EU-Ebene war die Einführung einer Digitalsteuer für Online-Riesen im März gescheitert. Österreich rechnet mit der Maßnahme mit neuen Steuereinnahmen von mehr als 200 Millionen Euro.