Manfred Weber (CSU), Spitzenkandidat der EVP.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Nein für den Brexit-Deal fordern EU-Abgeordnete London auf, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Die Abgeordneten im Unterhaus müssten endlich sagen, was sie wollten, sagte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU). Die EU-Seite brauche klare Orientierungslinien.



Guy Verhofstadt, Chef der EU-Liberalen, forderte ein Ende der parteipolitischen Machtspiele. Der Sozialdemokrat Roberto Gualtieri sagte, man wisse nun, was das Unterhaus nicht wolle, aber immer noch nicht, was es wolle.