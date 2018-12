Jens Spahn: Die SPD muss Verantwortung übernehmen.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat unüberbrückbare Differenzen zwischen FDP und Grünen für das Scheitern der Jamaika-Sondierungen verantwortlich gemacht. "Union und FDP wären in zwei Wochen fertig gewesen", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bescheinigte er eine "tolle Verhandlungsführung". Nun stelle sich die Frage an die SPD, ob sie Verantwortung übernehmen oder "hämisch in der Ecke bleiben" wolle. Die Sozialdemokraten lehnen eine Große Koalition bisher ab.