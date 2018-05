Luftballons und Blumen zum Gedenken an die Opfer des Amoklaufs. Quelle: Elizabeth Conley/Houston Chronicle/AP/dpa

Nach dem Blutbad an einer Schule in Texas haben die Menschen in dem US-Bundesstaat in Trauergottesdiensten der Opfer gedacht. In Kirchen in der Stadt Santa Fe versammelten sich betroffene Familien und Einwohner. Texas' Gouverneur Greg Abbott sprach den Trauernden Trost zu. "Wir sind hier, um Sie zu unterstützen", sagte Abbott.



An der Santa Fe High School, dem Ort des Amoklaufs mit zehn Toten und 13 Verletzten, legten Menschen Blumen, Schilder mit Trauerbotschaften und Stofftiere nieder.