Eine Frau wirft eine Blume in die Donau. Archivbild

Quelle: Balazs Mohai/MTI/AP/dpa

Fünf Tage nach dem schweren Unglück auf der Donau mit mindestens sieben Toten bemühen sich Einsatzkräfte in Budapest weiter um die Bergung des Wracks. In seinem Inneren werden weitere Tote vermutet.



Zwar verbesserten sich über das Wochenende die Wetterbedingungen, doch gab es immer noch starke Strömungen in der Donau. Heute Morgen war ungewiss, ob Spezialtaucher erstmals zu dem am 29. Mai gesunkenen Ausflugsschiff "Hableany" vordringen könnten. 21 Opfer der Katastrophe werden immer noch vermisst.