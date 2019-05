US-Regisseur und Produzent John Singleton. Archivbild

Quelle: Paul Buck/EPA/dpa

Der US-Filmregisseur John Singleton liegt Medienberichten zufolge nach einem Schlaganfall im Koma. Die Mutter des 51-jährigen Filmemachers, Sheila Ward, habe bei einem Gericht in Los Angeles die vorübergehende Vormundschaft beantragt, um Singletons Interessen zu vertreten, schreibt der "Hollywood Reporter".



Singleton holte 1992 mit seinem Debütfilm "Boyz N The Hood" zwei Oscar-Nominierungen. Er war der erste Afroamerikaner, dem diese Ehre in der Sparte "Beste Regie" zuteilwurde.