Die Schilder von McDonald's und Burger King. Archivbild

Quelle: picture alliance / Peter Kneffel/dpa

Die rund 120.000 Mitarbeiter bei McDonald's, Burger King und Co in Deutschland bekommen mehr Geld. Ab Juli steigen die Löhne in Schritten und über vier Jahre hinweg um insgesamt 27,7 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nach erfolgreicher Schlichtung mitteilte.



Derzeit bekommen Beschäftigte in der Systemgastronomie 9,25 Euro pro Stunde und damit nur sechs Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn von 9,19 Euro.