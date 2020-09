Eine Labormaus. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach der Schließung des in die Kritik geratenen Tierversuchslabors LPT in Hamburg haben nun mehrere Tierheime die verbliebenen rund 1.000 Ratten und Mäuse in ihre Obhut genommen. Dem Labor hatte die Gesundheitsbehörde die Erlaubnis entzogen, dort Tiere zu halten.



"Nachdem wir befürchtet hatten, die Tiere könnten als Lebendfutter enden, sind wir jetzt sehr erleichtert, dass sie schlussendlich doch in die Hände des Tierschutzes gekommen sind", sagte Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.